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Турция ответственна за перемещение боевиков через сирийско-турецкую границу: посол Сирии в РФ

Турция ответственна за перемещение боевиков через сирийско-турецкую границу: посол Сирии в РФ

Посол Сирии в России Риад Хаддад возложил ответственность за беспрепятственное перемещение боевиков через сирийско-турецкую границу на Анкару. Как передает Арменпресс, об этом дипломат сказал в интервью агентству Интерфакс.

«Эта информация, вне всяких сомнений, подтверждает, что Сирия неоднократно была права, предупреждая, что террористические группы, направленные для дестабилизации Сирии на протяжении девяти лет, представляют угрозу региональному и международному миру и безопасности», — сказал он.

Хаддад отметил, что боевики угрожают региональному и международному миру и безопасности.

По его словам, Сирия вновь подчеркивает необходимость борьбы против международного терроризма и противодействия его манипуляторам во главе с турецкими оккупационными силами. 


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