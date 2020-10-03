Азербайджан прилагает последние усилия для решения арцахского вопроса в свою пользу: Гулян

Враг не только не извлек уроки из прошлых войн, но и всеми возможными и невозможными способами приготовился к следующим бесчеловечным действиям. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-спикер Национального собрания Арцаха Ашот Гулян.

«Уже есть признаки того, что Азербайджан много лет готовился к широкомасштабным боевым действиям», - сказал Гулян.

По словам Гуляна, Азербайджан, не будучи уверенным в своих силах, уже начал рассчитывать на поддержку как Турции, так и международных террористических группировок.

«Фактически, сегодня у нас есть крупномасштабная военная арена, которая готова в любой момент перерасти в более крупный конфликт, а не региональный», - сказал Гулян.

По словам бывшего спикера Национального собрания Арцаха, опираясь на силы международных террористических группировок, Азербайджан показывает, что прилагает последние усилия, чтобы попытаться разрешить карабахский конфликт в свою пользу.

«Я уверен, что это не удастся, потому что то, что мы наблюдаем в эти дни, доказывает, что не только все армяне объединены вокруг Арцаха, сегодня почти все страны или структуры объединены вокруг Арцаха, которые хорошо представляют, что означает региональная и международная безопасность», - заключил Гулян.