Диктаторские власти Азербайджана не склонны к компромиссам: Пашинян

В интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил формулу, что любое решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, народа Нагорного Карабаха и народа Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Пашинян также отметил, что диктаторские власти Азербайджана не склонны к компромиссам.

«Заняв пост премьер-министра Республики Армения, в основу своей политики в урегулировании карабахского вопроса я предложил формулу. Я сказал, что любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Нагорного Карабаха, народа Азербайджана. Я предложил эту формулу как основу для разрешения конфликта. К сожалению, с середины 2000-х годов в Азербайджане вырабатывается философия и политика военного решения вопроса, о они отказываются идти на компромисс. Диктаторские власти Азербайджана не склонны к компромиссам, только демократически избранные власти могут предложить компромиссы, такие как упомянутая мною формула», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что вместо этого президент Азербайджана Алиев заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта может быть только в рамках территориальной целостности Азербайджана, а это означает, что карабахский вопрос вернется к статус-кво 1988 года - в советскую эпоху, когда все началось.

«Невозможно разрешить конфликт, вернувшись туда, где он начался», - сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли было предотвратить вспышку насилия и человеческие жертвы, Пашинян отметил, что для этого была только одна возможность: поддаться шантажу и угрозам Азербайджана, что неприемлемо для Армении и Нагорного Карабаха.

«Позвольте мне привести вам пример, возвращаясь к известным эпизодам мировой истории, например, что могло бы сделать правительство США, чтобы избежать теракта 11 сентября. Это может показаться преувеличением, но два месяца назад представитель Минобороны Азербайджана пригрозил нанести удар по Армянской АЭС. Что нужно сделать, чтобы предотвратить такие угрозы?» - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также коснулся замечания о том, что после бархатной революции в Армении в Азербайджане возлагались большие надежды на то, что его приход к власти станет шагом к миру.

«Мы надеялись, что волна демократизации дойдет до Азербайджана. Эти надежды не оправдались, потому что президент Азербайджана продолжает использовать карабахский вопрос для оправдания своего диктаторского правления. Когда в Армении произошла бархатная революция, в азербайджанском обществе возникли большие надежды на то, что такая революция может произойти и в Азербайджане. Но для того, чтобы предотвратить эту революцию и продлить диктаторское правление, Азербайджан усилил свою военную риторику, которая привела к такой ситуации», - сказал он.