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ПВО Арцаха поразили еще 1 вертолет

ПВО Арцаха поразили еще 1 вертолет

Боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

«Подразделения Армии обороны успешно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. Около 15:50 часов средства ПВО Армии обороны поразили один вертолет противника в южном направлении», - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Арцаха.


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