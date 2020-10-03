ПВО Арцаха поразили еще 1 вертолет

Боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

«Подразделения Армии обороны успешно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. Около 15:50 часов средства ПВО Армии обороны поразили один вертолет противника в южном направлении», - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Арцаха.