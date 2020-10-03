Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордые армяне диаспоры,

Уже практически неделю армянский народ в Арцахе и Армении противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Масштабы нападения беспрецедентны, враг атакует с такими масштабами, какие, по мнению военных экспертов, в 21 веке не часто случались где-либо в мире, в какой-либо зоне конфликта.

Сотни танков и БМП, тысячи мин и ракет, десятки самолетов, сотни БПЛА и десятки тысяч пехотинцев уже неделю атакуют позиции Армии обороны по всей протяженности линии соприкосновения.

Наши анализы прошлых дней показывают, что на одну боевую позицию Армии обороны Арцаха в атаку идет по 150-200 вражеских солдат. При этом, такие атаки повторяются несколько раз в день и прикрываются огнем ракет и традиционной артиллерии, бронетехники, самолетов и беспилотников. Как свидетельствуют наши военные, помимо подразделений азербайджанской армии в атаки вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкий спецназ.

По нашим сведениям, порядка 150 высокопоставленных турецких военных находятся в различных звеньях командного состава ВС Азербайджана и управляют боевыми действиями.

Это описание само по себе свидетельствует о том, какие тяжелые бои происходят на передовой. Вот уже неделю Армия обороны Арцаха, наши добровольческие отряды бьются насмерть на священной земле Арцаха.

На данный момент уж есть многочисленные человеческие жертвы - военные и гражданские. Из строя вышла техника в большом количестве, однако враг так и не смог решить никакие стратегические задачи.

Невероятна стойкость, с которой наши солдаты, офицеры, генералы и борцы за свободу противостоят этому варварскому нападению. Наши солдаты и добровольцы не жалеют ничего и демонстрируют невероятные примеры героизма.

Сегодня на поле боя сотни уничтоженных единиц боевой техники врага, десятки воздушных судов и вертолетов, сотни БПЛА. Потери противника в живой силе превышают несколько тысяч

На данный момент тяжелые бои продолжаются на различных участках фронта, в некоторых местах позиции Армии обороны находятся в тяжелой ситуации, в некоторых местах уверенно владеют ситуацией

Дорогие соотечественники, братья и сестры.

Мы находимся, пожалуй, на самом важном этапе нашей тысячелетней истории. Азербайджано-турецкие бандитские группировки занимаются не только военным или военно-политическим вопросом. Их интересует не только Карабах или карабахский вопрос. Они пришли не только для того, чтобы завоевать территории, села или города. Их цель - армяне, их цель - продолжить политику Геноцида армян, и они поставили задачу продолжить сегодня Геноцид армян.

Но сегодня я хочу сказать, что сейчас армянин, гражданин Республики Армения, гражданин Республики Арцах, уже не странник на пути Дейр-эз-Зора. Сегодня, более чем когда-либо, мы проникнуты непоколебимой решимостью защищать свою идентичность, свою Родину, свои права.

В этом я убедился и во время телефонных разговоров вчера вечером с командирами Армии обороны Арцаха, командирами дивизий и даже рядом рядовых и офицеров на передовой.

Я сказал им, что люблю всех их, горжусь ими, преклоняюсь перед ними. Я сказал им, что армянский народ, вкусивший ни с чем не сравнимый вкус победы благодаря своим мученикам и живым героям, больше не согласен ни с какой иной судьбой.

Победа, только и только победа, исключительно победа является тем концом, который мы представляем в итоге этой борьбы. Сегодня несколько часов назад Армия обороны Арцаха провела активные контрнаступательные действия и достигла значительных успехов, разбив несколько вражеских подразделений специального назначения. Каким бы ни был поток наемников, враг не сможет соперничать с армянской волей к жизни и победе, и мы должны совместными усилиями сломать хребет атакующего врага, чтобы он никогда больше, никогда не протягивал свои кровавые руки в нашу сторону, никогда не обратил свой кровавый взор на нашу Родину.

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордые армяне диаспоры,

Это новый Сардарапат, и каждый из нас должен посвятить себя одной цели, и цель эта - победа. Цель эта называется победа!

И каждый из нас в любой момент должен быть готов к тому, чтобы быть в авангарде этой победы. И мы победим. И мы обязательно победим. И не сомневайтесь, что мы обязательно победим.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствуют наши дети, ибо будут жить в свободной и счастливой Армении!

Слава павшим героям!

Слава Армянской победоносной армии!

Слава победоносному армянскому народу!