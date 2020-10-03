Народ Арцаха не отступит, столкнувшись с агрессией: Пашинян

Цель армян Нагорного Карабаха - защитить себя от агрессии Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Армения выступает гарантом безопасности армян Нагорного Карабаха. Азербайджан совершил прямое нападение на Нагорный Карабах, Армения имеет определенные обязательства по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха, и в этом контексте Азербайджан начал наносить удары по населенным пунктам Республики Армения и гражданскому населению Республики Армения.

Нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 27 сентября началось с обстрела мирных населенных пунктов. Когда происходит нападение на население, первая задача - защитить их от агрессии. Только после этого можно говорить о переговорах. В ситуации агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Арцаха не отступит, столкнувшись с ней», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в то же время следует признать, что проблема Нагорного Карабаха не имеет иного, кроме мирного решения, и сопротивление агрессии де-факто докажет это.

«Наша цель - защитить население от агрессии. И очевидно, что цель армян Нагорного Карабаха - защитить себя от агрессии», - сказал премьер-министр.