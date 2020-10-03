Пашинян рассказал Al Jazeera о турецких наемниках

В интервью телеканалу Al Jazeera премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о поставках Турцией наемников в Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, Пашинян затронул этот вопрос, отвечая на наблюдение журналиста, есть ли у Армении факты, связанные с размещением наемников в Азербайджане.

«Доказательства этого освещались в течение нескольких дней, в том числе в таких авторитетных СМИ, как The Guardian и Reuters. Родственники этих наемников сами рассказывают свои истории, члены их семей сами рассказывают истории. Конкретные лица свидетельствуют, что Турция вербует этих наемников и отправляет их в Азербайджан для участия в войне против Армении и Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян.