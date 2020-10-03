Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума с 23 мая

За сутки в столице коронавирус подтвержден у 2 884 человек, это максимум почти за четыре с половиной месяца, свидетельствуют данные городского оперативного штаба в субботу.

Больше случаев заражения (3 190) было зафиксировано в столице 23 мая.

Сутками ранее оперштаб сообщал о 2 704 заболевших в городе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Число жертв коронавируса в Москве с начала пандемии выросло до 5 314. За последние сутки скончались 32 человека, это максимум смертей с 14 июля (37 летальных исходов).

В городском оперативном штабе уточнили, что за сутки в столице госпитализировано 896 человек с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 245 человек.

По последним данным, суточный COVID-прирост в России составил 9 859.