Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратится к народу с посланием
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 17:30 обратится к народу с посланием.
Как сообщает Арменпресс", об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.
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