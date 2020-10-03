Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

Премьера нового фильма бондианы "Не время умирать" снова отложена, сообщает Variety.

Изначально предполагалось, что фильм выйдет на экраны в начале 2020 года. Релиз после нескольких сдвигов планировали на апрель 2020 года, но мировая пандемия COVID-19 вынудила студию снова пересмотреть дату выхода и перенести ее на ноябрь 2020 года.

Теперь же, как сообщают создатели, "Не время умирать" выйдет на экраны 2 апреля 2021 года. Как отмечает Variety, на этот же уик-энд планируется выход очередной части "Форсажа". Ответственная за его создание студия Universal занимается международным прокатом 25-й картины о Джеймсе Бонде.

Британский актер Дэниэл Крейг в этом фильме в последний раз исполнит роль агента 007. Режиссером выступил Кэри Фукунага, главного злодея сыграет Рами Малек, а француженка Леа Сейду вернется в образе девушки Бонда. Также в картине задействованы Кристоф Вальц, Ана де Армас и Бен Уишоу,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Бюджет "Не время умирать" превышает $200 млн, миллионы уйдут на промоушен. В связи с этим эксперты отмечают, что решение перенести премьеру вполне объяснимо: сборы бондианы во многом зависят от проката за рубежом, а все больше стран вводят новые коронавирусные ограничения.