СМИ: Черногория лидирует в Европе по распространению коронавируса

Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Об этом сообщил в субботу черногорский портал Vijesti.

По данным информационного ресурса, уровень распространения заболевания в стране составил 1 699 человек на 100 тыс. населения, на втором месте идет Армения, на третьем - Испания. В то же время портал утверждает, что официальные данные Минздрава Черногории по заболеваемости могут быть сильно занижены. "Заразившихся коронавирусом минимум в три раза больше, чем регистрируется. Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет", - заявил в комментарии порталу врач-эпидемиолог Новица Вуйошевич,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом достигло 11 690 человек, умерли 172. За последние сутки выявлено 130 новых случаев.

Власти Черногории позже всех в Европе признали наличие зараженных в стране. Затем, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над COVID-19, объявив 25 мая страну "зоной, свободной от коронавируса". Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест перед въездом в страну.