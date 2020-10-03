Посол ЕС оценил сроки открытия европейских границ для россиян

Говорить о скором открытии границ Евросоюза для россиян пока преждевременно, заявил журналистам посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии границ для граждан РФ.

"Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС", - сказал он.

Эдерер напомнил, что ЕС каждые две недели обновляет оценки по возможности открытия границ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября - может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября", - отметил он.

Границы были закрыты в связи с ситуацией с коронавирусом