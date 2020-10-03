Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших в ходе боев
16:09, 3 Октябрь, 2020
Министерство обороны Арцаха опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанских атак.
- Егоян Арсен Меружанович, 2001 г. р.
- Степанян Левон Гамлетович, 2001 г. р.
- Аракелян Эдгар Араикович, 2000 г. р.
- Аракелян Ваге Араикович, 2000 г. р.
- Мкртчян Сарибек Оганесович, 2000 г. р.
- Бабаян Сурен Арутюнович, 2000 г. р.
- Мкртчян Гагик Смбатович, 2001 г. р.
- Логян Артем Эдвардович, 2001 г. р.
- Петросян Ваче Араратович, 1996 г. р.
- Оганесян Карен Степанович, 1997 г. р., доброволец
- Григорян Арсен Врежович, 2001 г. р.
- Мкртчян Арам Мгерович, 2002 г. р.
- Гевондян Гор Овсепович, 2000 г. р.
- Галстян Ерем Ванушевич, 1979 г. р.
- Ераносян Артур Дереникович, 1995 г. р.
- Арзуманян Давид Владимирович, 1986 г. р.
- Мартиросян Альберт Барегамович, 1995 г. р.
- Саркисян Гарник Варданович, 1990 г. р.
- Малхасян Гарник Лерникович, 1991 г. р.
- Хачатрян Дереник Хачикович, 1996 г. р.
- Вардазарян Ашот Юрьевич, 1985 г. р.
- Городничий Евгений Агберович, 1993 г. р.
- Акопян Тарон Акопович, 1987 г. р.
- Абрамян Аршак Араратович, 2002 г. р.
- Манукян Максим Акопович, 2002 г. р.
- Давоян Эдуард Арсенович, 2001 г. р.
- Хачатрян Альберт Арменович, 1994 г. р.
- Акопян Муш Мгера, 1999 г. р.
- Асланян Ван Арменович, 2001 г. р.
- Степанян Ален Артушевич, 2001 г. р.
- Маркарян Эдгар Грачяевич, 2000 г. р.
- Григорян Миша Меликович, 2001 г. р.
- Гулян Давид Энзелович, 2002 г. р.
- Казарян Арутюн Агаронович, 2001 г. р.
- Мкртчян Арман Каренович, 2001 г. р.
- Галстян Рустам Гагикович, 2001 г. р.
- Галеян Мхитар Гарикович, 2000 г. р.
- Бегларян Серж Арменович, 2000 г. р.
- Акопкехвян Серж Сергеевич, 2000 г. р.
- Арутюнян Мигран Гагикович, 2001 г. р.
- Мурадханян Григор Варужанович, 2001 г. р.
- Еганян Микаел Араратович, 2001 г. р.
- Чиплиев Артем Гагикович, 2002 г. р.
- Азатян Арман Вигенович, 2000 г. р.
- Бахшиян Камо Сергеевич, 1988 г. р.
- Карапетян Гор Каренович, 2001 г. р.
- Арутюнян Армен Аршакович, 2001 г. р.
- Манукян Гор Вигенович, 1991 г. р.
- Багиян Геворг Альбертович, 1976 г. р.
- Мовсисян Слава Владимирович, 1978 г. р., доброволец
- Аракелян Норайр Владимирович, 1960 г. р., доброволец
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