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Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших в ходе боев

Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших в ходе боев

Министерство обороны Арцаха опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанских атак.

  1. Егоян Арсен Меружанович, 2001 г. р.
  2. Степанян Левон Гамлетович, 2001 г. р.
  3. Аракелян Эдгар Араикович, 2000 г. р.
  4. Аракелян Ваге Араикович, 2000 г. р.
  5. Мкртчян Сарибек Оганесович, 2000 г. р.
  6. Бабаян Сурен Арутюнович, 2000 г. р.
  7. Мкртчян Гагик Смбатович, 2001 г. р.
  8. Логян Артем Эдвардович, 2001 г. р.
  9. Петросян Ваче Араратович, 1996 г. р.
  10. Оганесян Карен Степанович, 1997 г. р., доброволец
  11. Григорян Арсен Врежович, 2001 г. р.
  12. Мкртчян Арам Мгерович, 2002 г. р.
  13. Гевондян Гор Овсепович, 2000 г. р.
  14. Галстян Ерем Ванушевич, 1979 г. р.
  15. Ераносян Артур Дереникович, 1995 г. р.
  16. Арзуманян Давид Владимирович, 1986 г. р.
  17. Мартиросян Альберт Барегамович, 1995 г. р.
  18. Саркисян Гарник Варданович, 1990 г. р.
  19. Малхасян Гарник Лерникович, 1991 г. р.
  20. Хачатрян Дереник Хачикович, 1996 г. р.
  21. Вардазарян Ашот Юрьевич, 1985 г. р.
  22. Городничий Евгений Агберович, 1993 г. р.
  23. Акопян Тарон Акопович, 1987 г. р.
  24. Абрамян Аршак Араратович, 2002 г. р.
  25. Манукян Максим Акопович, 2002 г. р.
  26. Давоян Эдуард Арсенович, 2001 г. р.
  27. Хачатрян Альберт Арменович, 1994 г. р.
  28. Акопян Муш Мгера, 1999 г. р.
  29. Асланян Ван Арменович, 2001 г. р.
  30. Степанян Ален Артушевич, 2001 г. р.
  31. Маркарян Эдгар Грачяевич, 2000 г. р.
  32. Григорян Миша Меликович, 2001 г. р.
  33. Гулян Давид Энзелович, 2002 г. р.
  34. Казарян Арутюн Агаронович, 2001 г. р.
  35. Мкртчян Арман Каренович, 2001 г. р.
  36. Галстян Рустам Гагикович, 2001 г. р.
  37. Галеян Мхитар Гарикович, 2000 г. р.
  38. Бегларян Серж Арменович, 2000 г. р.
  39. Акопкехвян Серж Сергеевич, 2000 г. р.
  40. Арутюнян Мигран Гагикович, 2001 г. р.
  41. Мурадханян Григор Варужанович, 2001 г. р.
  42. Еганян Микаел Араратович, 2001 г. р.
  43. Чиплиев Артем Гагикович, 2002 г. р.
  44. Азатян Арман Вигенович, 2000 г. р.
  45. Бахшиян Камо Сергеевич, 1988 г. р.
  46. Карапетян Гор Каренович, 2001 г. р.
  47. Арутюнян Армен Аршакович, 2001 г. р.
  48. Манукян Гор Вигенович, 1991 г. р.
  49. Багиян Геворг Альбертович, 1976 г. р.
  50. Мовсисян Слава Владимирович, 1978 г. р., доброволец
  51.  Аракелян Норайр Владимирович, 1960 г. р., доброволец

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