В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,4 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 54 441, скончались еще 906 пациентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее эти показатели составляли 43 752 и 857 соответственно.

По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 208,7 тысячи летальных исходов. Излечились свыше 2,8 миллиона человек.

Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 34,6 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели порядка 24 миллионов человек.