Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Японии
15:26, 3 Октябрь, 2020
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в субботу на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Как передает Арменпресс, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Эпицентр подземных толчков находился у побережья острова Хатидзёдзима в Тихом океане, очаг залегал на глубине около 70 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур востока Японии, включая Токио.
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