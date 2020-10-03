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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Японии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Японии

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в субботу на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась. Как передает Арменпресс, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья острова Хатидзёдзима в Тихом океане, очаг залегал на глубине около 70 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур востока Японии, включая Токио.


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