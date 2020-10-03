Есть доказательство полной ответственности Азербайджана за эскалацию конфликта: Альмагро

Организация американских государств в течение последних 5 лет следила за односторонней гонкой вооружений Азербайджана. Это была подготовка к этой вооруженной агрессии в направлении Нагорного Карабаха. Есть явные доказательства полной ответственности Азербайджана за эскалацию конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро в письме послу Азербайджана в США Элин Сулейманову.

Он в первую очередь упомянул, что написал послу в связи с заявлением Организации американских государств о военных нападениях на Нагорный Карабах.

“Последние 5 лет мы внимательно следим за односторонней гонкой вооружений в Вашей стране. Это вызывает глубокую озабоченность, поскольку эта эскалация, несомненно, была подготовкой к этой вооруженной агрессии со стороны Азербайджана. Есть четкие свидетельства Вашей полной ответственности за агрессию и эскалацию конфликта. Франция выступила с заявлением, в котором говорится, что Турция отправила в зону конфликта 300 исламистов, связанных с ИГИЛ, для того, чтобы они присоединились к азербайджанским вооруженным силам”, - заявил Альмагро.

Он отметил, что Госдепартамент США подтвердил присутствие сотен сирийских наемников из Турции для оказания поддержки Азербайджана. Кроме того, на недавней встрече в Брюсселе европейские лидеры осудили любое иностранное вмешательство. “Доказательства причастности турецких ВВС к конфликту полностью осуждаемы”, - сказал Альмагро.

В письме отмечено, что Армения уже выразила свою готовность к переговорам. “Теперь ради мира и стабильности Вы должны сделать то же самое”.

Альмагро подчеркнул, что заявление, на которое он ссылается в письме послу Азербайджана, было сделано генеральным секретариатом Организации американских государств, которым он имеет честь руководить. В заявлении Организация американских государств решительно осуждает военную агрессия, особенно нападения на мирных жителей и призывает положить конец боевым действиям. “Главный посыл самоопределение - это один принцип, который Вы предпочли игнорировать, мирное урегулирование конфликтов - это другой принцип, который Вы также проигнорировали. Я считаю, что военные нападения на гражданское население в Нагорном Карабахе несовместимы с принципами самоопределения, мира и стабильности, они мешают процессу переговоров”, - написал он.

“МИД Армении сообщил, что нападению подвергается гражданские инфраструктуры Нагорного Карабаха. Согласно заявлению правительства Армении, эти преступные нападения на мирных жителей были совершены Вашей страной совместно с турецкими военными специалистами. Как мы заявили в нашем заявлении от 27 сентября 2020 года, практика нападения на мирных жителей в качестве военной цели должна быть запрещена, это является полным нарушением основных правил, регулирующих вооруженный конфликт”, - сказал он.

Организация американских государств привержена своему недавнему заявлению о военной агрессии в Нагорном Карабахе и вновь заявляет о необходимости возобновления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. “Мы считаем, что этот конфликт может быть разрешен только путем переговоров, основанных на принципах международного права, закрепленных в Хельсинкских соглашениях”, - сказал Альмагро, выразив свои искренние соболезнования жертвам с обеих сторон.