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СМИ: в результате взрыва в Афганистане погибли 15 человек

СМИ: в результате взрыва в Афганистане погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в восточной афганской провинции Нангархар. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции.

По его информации, среди погибших не менее восьми мирных жителей. Заминированный автомобиль взорвался днем в субботу поблизости от резиденции губернатора округа Ганихил. Представитель губернатора Нангархара также сообщил, что несколько вооруженных боевиков пытались проникнуть в резиденцию, но были ликвидированы силами безопасности.


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