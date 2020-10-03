Президенту США Дональду Трампу стали давать препарат "Ремдесивир", заявил врач президента Шон Конли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира", - говорится в меморандуме, который подписал Конли и распространил Белый дом.

"Он (Трамп — ред.) принял первую дозу и комфортно отдыхает", - добавил Конли.

Сам Трамп вновь заверил, что у него все хорошо. "Думаю, все хорошо! Спасибо всем. Люблю!" - написал он в Twitter.

Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.