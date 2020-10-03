Денис Дворников уверен, что все это завершится победой армян

Эксперт Денис Дворников, член Всероссийской ассоциации международного права коснулся военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха и Армении.

“Все это закончится. И закончится в пользу армян. Главное - не мешать армянам вытеснять террористов-изгоев со своих границ. В конце концов, это границы цивилизованного мира”, - как сообщает «Арменпресс», написал он на своей странице в Facebook.

Денис Дворников отметил, что он подумывает о простом маленьком домике в Гадруте, где он мог бы за чашкой кофе интересно пообщаться с соседом.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.