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Денис Дворников уверен, что все это завершится победой армян

Денис Дворников уверен, что все это завершится победой армян

Эксперт Денис Дворников, член Всероссийской ассоциации международного права коснулся военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха и Армении.

“Все это закончится. И закончится в пользу армян. Главное - не мешать армянам вытеснять террористов-изгоев со своих границ. В конце концов, это границы цивилизованного мира”, - как сообщает «Арменпресс», написал он на своей странице в Facebook.

Денис Дворников отметил, что он подумывает о простом маленьком домике в Гадруте, где он мог бы за чашкой кофе интересно пообщаться с соседом.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.


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