Наши ребята блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи: президент Арцаха

Президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook сделал запись о ситуации на передовой.

“Уважаемые соотечественники.

В данный момент я нахожусь на передовой. Со мною также руководители СНБ Арцаха и Армении.

Ребята блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи. Я восхищен мужеством и профессионализмом наших военнослужащих и преданностью наших добровольцев.

Словом, и на передовой, и в тылу мы твердо стоим на позициях священного дела по защите Родины.

Вновь призываю всех сынов нашего народа, присоединяйтесь к делу защиты Родины, настало это время”, - как сообщает «Арменпресс», написал Араик Арутюнян.

Араик Арутюнян сегодня сообщил, что он вместе со специальным подразделением едет на передовую, чтобы внести в бои и свою лепту.