Опубликован видеоматериал уничтожения бронетехники противника и отступления его подразделения

Армия обороны Арцаха опубликовала видеоматериал уничтожения бронетехники противника и отступления его подразделения.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.