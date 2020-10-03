Грузия запретила перевозку через свою территорию в Армению и Азербайджан грузов военного назначения

Правительство Грузии из-за возобновления военных действий на территории Нагорного Карабаха приняло решение запретить перевозку через свою территорию в Армению и в Азербайджан грузов военного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности Грузии, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

“Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на перевозку грузов военного назначения по сухопутным и воздушным маршрутам в направлении двух стран. Об этом стороны уже проинформированы”, - сказал Гомелаури.

Вахтанг Гомелаури добавил, что касается перевозки гражданских грузов, то в этом вопросе Грузия полностью выполняет взятые на себя международные обязательства.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.