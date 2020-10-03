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Не каждой армии дано быстро перегруппироваться и перейти в контрнаступление: Арцрун Ованнисян

Не каждой армии дано быстро перегруппироваться и перейти в контрнаступление: Арцрун Ованнисян

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян признает, что не каждая армии дано так быстро перегруппироваться и перейти в контрнаступление. Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Не каждая армия сможет делать такую быструю перегруппировку и перейти в контрнаступление. Слава нашей Армии!”, - написал Ованнисян.

Он добавил, что на некоторых участках линии соприкосновения идут тяжелые бои.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Армии обороны Республики Арцах  3 октября удалось пресечь широкомасштабное наступление противника. “По одному из направлений наши силы перешли в контрнаступление. На остальных флангах идут тяжелые оборонительные бои”, - написала Степанян на своей странице в Facebook.


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