 Президент Арцаха, выехавший на передовую в порядке: пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента Арцаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян сообщил, что с президентом, отправившимся на передовую, все в порядке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный центр Арцаха.

“Поскольку весть о его выезде на передовую, мягко говоря, обеспокоила многих, сообщу, что с ним все в порядке, чуть позже он лично представит ситуацию на своей странице в Facebook”, - написал он.

Араик Арутюнян сегодня заявил, что вместе со специальным подразделением он едет на передовую, чтобы внести в бои свою лепту”.