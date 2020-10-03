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 Президент Арцаха, выехавший на передовую в порядке: пресс-секретарь президента

 Президент Арцаха, выехавший на передовую в порядке: пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента Арцаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян сообщил, что с президентом, отправившимся на передовую, все в порядке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный центр Арцаха.

“Поскольку весть о его выезде на передовую, мягко говоря, обеспокоила многих, сообщу, что с ним все в порядке, чуть позже он лично представит ситуацию на своей странице в Facebook”, - написал он.

Араик Арутюнян сегодня заявил, что вместе со специальным подразделением он едет на передовую, чтобы внести в бои свою лепту”.


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