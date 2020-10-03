В новой российской космической станции будут места для четырех туристов

Новая российская орбитальная станция будет состоять минимум из пяти модулей, среди которых отдельный отсек для размещения четырех туристов с иллюминаторами и WiFi. Как передает Арменпресс, об этом сообщил первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

В мае генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.

По конструкции станция будет похожа на российскую станцию "Мир", функционировавшую в 1986-2001 годах. В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к WiFi.

Согласно презентации, выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС.

Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.

Финансирование на создание новой российской орбитальной станции еще не выделено.