Время в Ереване: 11:07:36,   3 Октябрь

СНБ опровергает информацию об обнаружении в Ереване двух азербайджанцев

СНБ опровергает информацию об обнаружении в Ереване двух азербайджанцев

Служба национальной безопасности Республики Армения официально сообщает что слухи, об обнаружении в Ереване двух азербайджанцев, оказавшихся рядом с больничным комплексом “Мурацан”,  не соответствуют действительности.

“В результате проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения комплексных оперативно-розыскных мероприятий, а также совместных действий с представителями полиции и органов местного самоуправления, были обнаружены двое  иностранцев. После получения соответствующих разъяснений не было выявлено данных о контактах указанных лиц с противником или их причастности к боевым действиям.

Один из них - гражданин Республики Узбекистан, другой - Республики Таджикистан. С марта 2020 года они, в силу обстоятельств, временно находятся в Республике Армения, занимаются трудовой деятельностью, проживают в Ереване на арендной основе, их выезд из Республики Армения задерживается из-за ограничений по причине пандемии.

“Служба национальной безопасности Республики Армения выражает благодарность за бдительность, проявленную нашими гражданами. И вновь призывает сообщать о подозрительных лицах и фактах в соответствующие органы”, - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление СНБ Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации