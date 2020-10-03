СНБ опровергает информацию об обнаружении в Ереване двух азербайджанцев

Служба национальной безопасности Республики Армения официально сообщает что слухи, об обнаружении в Ереване двух азербайджанцев, оказавшихся рядом с больничным комплексом “Мурацан”, не соответствуют действительности.

“В результате проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения комплексных оперативно-розыскных мероприятий, а также совместных действий с представителями полиции и органов местного самоуправления, были обнаружены двое иностранцев. После получения соответствующих разъяснений не было выявлено данных о контактах указанных лиц с противником или их причастности к боевым действиям.

Один из них - гражданин Республики Узбекистан, другой - Республики Таджикистан. С марта 2020 года они, в силу обстоятельств, временно находятся в Республике Армения, занимаются трудовой деятельностью, проживают в Ереване на арендной основе, их выезд из Республики Армения задерживается из-за ограничений по причине пандемии.

“Служба национальной безопасности Республики Армения выражает благодарность за бдительность, проявленную нашими гражданами. И вновь призывает сообщать о подозрительных лицах и фактах в соответствующие органы”, - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление СНБ Армении.