Иностранные журналисты не могут попасть в Карабах из-за обстрелов

Группа иностранных журналистов не может проехать в Нагорный Карабах из Армении из-за опасной ситуации на дороге, сообщил РИА Новости один из журналистов.

"Мы накануне выехали из Еревана, однако по дороге стало известно, что дорогу обстреливают, бомба попала в мост на дороге. Из-за этого пришлось ночевать в Горисе (город на юге Армении на границе с Карабахом)", - сообщил РИА Новости журналист.

По его данным, в группе есть журналисты "Би-Би-Си", SkyNews и других СМИ.

В информационном центре "Арцах" РИА Новости подтвердили эту информацию.

"Они (противники) уже стали обстреливать большие автобусы, надпись "Пресса" не спасает. Поэтому это очень опасно. Удастся ли организовать их проезд, пока неясно", - сообщил представитель центра.