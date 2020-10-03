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Иностранные журналисты не могут попасть в Карабах из-за обстрелов

Иностранные журналисты не могут попасть в Карабах из-за обстрелов

Группа иностранных журналистов не может проехать в Нагорный Карабах из Армении из-за опасной ситуации на дороге, сообщил РИА Новости один из журналистов.

"Мы накануне выехали из Еревана, однако по дороге стало известно, что дорогу обстреливают, бомба попала в мост на дороге. Из-за этого пришлось ночевать в Горисе (город на юге Армении на границе с Карабахом)", - сообщил РИА Новости журналист.

По его данным, в группе есть журналисты "Би-Би-Си", SkyNews и других СМИ.

В информационном центре "Арцах" РИА Новости подтвердили эту информацию.

"Они (противники) уже стали обстреливать большие автобусы, надпись "Пресса" не спасает. Поэтому это очень опасно. Удастся ли организовать их проезд, пока неясно", - сообщил представитель центра.


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