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Депутат Конгресса Испании Джоан Балдови выразил армянскому народу свою поддержку

Депутат Конгресса Испании Джоан Балдови выразил армянскому народу свою поддержку

Депутат Конгресса Испании Джоан Балдови обратился к агрессии Азербайджана против Армении и Арцаха и выразил свою поддержку армянскому народу.

Я солидарен с армянским народом, который сегодня вновь обстреливается Турцией и Азербайджаном”, - написал Джоан Балдови на своей странице в Twitter и поделился фотографией Степанакерта.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.


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