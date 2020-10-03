Депутат Конгресса Испании Джоан Балдови выразил армянскому народу свою поддержку

Депутат Конгресса Испании Джоан Балдови обратился к агрессии Азербайджана против Армении и Арцаха и выразил свою поддержку армянскому народу.

Я солидарен с армянским народом, который сегодня вновь обстреливается Турцией и Азербайджаном”, - написал Джоан Балдови на своей странице в Twitter и поделился фотографией Степанакерта.

Solidaridad con el pueblo armenio que hoy ha vuelto a ser bombardeado por Turquía y Azerbaiyán. Una vez más el único camino posible es la paz. https://t.co/OGmCJHsBuw — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) October 2, 2020

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.