Скончался заведующий кафедрой истории ЕГУ Артак Мовсисян

Ушел из жизни заведующий кафедрой истории ЕГУ, член действующего при Институте истории НАН Республики Армения Специализированного совета “История Армении”, доктор исторических наук, профессор Артак Мовсисян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Институт истории НАН Республики Армения.

“Руководство и весь коллектив Института истории НАН Республики Армения выражают свои безмерные сожаления в связи с безвременной кончиной заведующего кафедрой истории ЕГУ, члена Специализированного совета “История Армении” Института истории, доктора историографии, профессора и любимого коллеги Артака Мовсисяна.

Соболезнуем семье, родным, близким, коллегам и друзьям покойного”, - сообщают в НАН Республики Армения.

Артак Мовсисян в 1990 - 1994 гг. учился на факультете истории ЕГУ, затем в 1994 - 1997 гг. продолжил образование в аспирантуре Института востоковедения НАН.

В 1991 - 1997 гг. он работал в Государственном музее истории Армении в качестве научного сотрудника, в 1997 - 2019 гг. в Институте востоковедения НАН Армении был научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником. В 1998 - 2016 гг. был доцентом кафедры Истории Армении Ереванского государственного университета, после профессором, заведующим кафедры.