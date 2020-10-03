 Скрипач Сергей Хачатрян осудил военную агрессию Азербайджана и Турции

Известный скрипач, заслуженный артист Армении Сергей Хачатрян, обратился к боевым действиям, развязанным Азербайджаном против Арцаха. Он выразил свою поддержку нашей Армии, нашему народу и всем тем, кто боролся и борется за безопасность нашей страны.

Как передает «Арменпресс», Сергей Хачатрян на своей официальной странице в Facebook написал, что он следит за военными действиями, которые сейчас, к сожалению, переходят и в Армению. “Именно сейчас Арцах (Нагорный Карабах) и Армения подвергаются нападению со стороны Азербайджана и Турции. Мишенью становятся не только армия, но и мирные жители, села и города. Мы осуждаем эти преступления и выражаем беспредельную поддержку нашей армии и и народу”, - написал Хачатрян.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы преступления Азербайджана и Турции в Арцахе и Армении удостоились международного осуждения.

“Эта платформа будет использована для информирования как можно большего числа людей о происходящих событиях. Спасибо, что вы читаете и распространяете информацию”, - заключил Сергей Хачатрян.

В конце записи Хачатрян использовал хэштеги #StrongArtsakh #artsakh # StopAzerbaijaniAggression # StopAliyev # NKpeace.