В Армении подтверждено 543 новых случая COVID-19

По состоянию на 3 октября в Армении всего подтверждено 51 925 случаев COVID-19, 44 583 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 068 пациентов. За последние сутки проведено 3 493 теста, а в общем счете 303 707.

Таким образом, выявлено 543 новых случая заражения, 177 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 972 летальных исхода (увеличились на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 65 и 68 лет и женщины 61, 66, 72, 83 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 302.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян