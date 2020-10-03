СМИ: президент Палестины продлил на месяц чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил о продлении с субботы на один месяц чрезвычайного положения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа из-за роста числа заражений коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Как указало агентство, президент Аббас утвердил указ о продлении с 3 октября на 30 дней режима ЧП на всех палестинских территориях.

Начиная с 5 марта, когда был зафиксирован первый случай заражения инфекцией в Вифлееме, лидер палестинцев принимает такое решение в шестой раз.

Ранее министр здравоохранения Мэй Кайли объявила, что за сутки в палестинских населенных пунктах было инфицировано 545 человек, еще трое умерли от последствий заражения коронавирусом, а 436 вылечились от инфекции.

С 5 марта на палестинских территориях было зафиксировано 51 607 случаев заражения коронавирусом, в том числе на Западном берегу реки Иордан - 37 582, в Восточном Иерусалиме - 10 841, а в секторе Газа - 3 184. От инфекции излечились 18 103 человека, а число смертельных исходов составило 379.