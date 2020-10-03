Мхитарян включен в заявку “Ромы”

Перед началом 3-го тура чемпионата Италии по футболу главный тренер “Ромы” Пауло Фонсека опубликовал расширенный состав “волков”.

Как передает «Арменпресс», в числе 23 футболистов также и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян. Он также приглашен в национальную команду на матч 3-го тура Лиги Наций против сборной Грузии.

В 3-м туре чемпионата Италии предстоящий матч “Ромы” пройдет на выезде. “Рома” сыграет с “Удинезе”. Матч состоится 3-го октября в 22:45 по ереванскому времени.