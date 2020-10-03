Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в пятницу перед отлетом в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд в пятницу разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и первой леди Меланьи все хорошо, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я хочу поблагодарить всех за огромную поддержку. Я отправлюсь в госпиталь Уолтера Рида. Думаю, со мной все хорошо, надо убедиться, что все ладно, - сказал он. - С первой леди все хорошо. Спасибо всем, очень ценю это и никогда не забуду".