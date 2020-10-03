Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала “Ролан Гарроса”.

Как передает «Арменпресс», в очередном туре Открытого чемпионата Франции Надаль встретился с итальянским теннисистом Стефано Травалья. В матче, который длился 1 час 37 минут, испанец победил со счетом в трех сетах - 6:1, 6։4, 6։0. Следующий соперник Надаля - американец Себастьян Корда.

Турнир “Ролана Гарроса” проводится с 1891 года, однако это название он получил в 1928 году. В этом году призовой фонд “Ролана Гарроса” составляет 38 млн. евро. Турнир, который проходит в 124-й раз, завершится 11-го октября. Из-за пандемии на турнирах будет присутствовать всего тысяча болельщиков.