Случаи заражения коронавирусом Трампа с женой зарегистрируют во Флориде

Случаи заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги будут включены в статистику штата Флорида, а не столицы страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на власти Вашингтона.

Постоянным местом жительства главы государства и первой леди является Флорида. Столичный округ Колумбия, составляя статистику заражений коронавирусной инфекцией, "включает в нее только своих жителей", пояснили телекомпании в пресс-службе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер. Аналогичное сообщение поступило также из управления здравоохранения Флориды.

Американский лидер ранее объявил через свой Twitter, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Лечащий врач Трампа Шон Конли подчеркнул, что президент США и первая леди чувствуют себя хорошо. Конли выразил уверенность в том, что Трамп сможет продолжать выполнять свои должностные обязанности. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил ТАСС, что Трамп не передает временно свои полномочия вице-президенту США Майклу Пенсу в связи с заражением новым коронавирусом.