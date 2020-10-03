Цены на цветные металлы - 02-10-20

ЛОНДОН, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.80% и составила 1740.00 долларов США, цена на медь снизилась на 3.16% и составила 6418.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.67% и составила 1783.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.20% и составила 14305.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.01% и составила 17530.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.75% и составила 2317.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.61% и составила 18078.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.