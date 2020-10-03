Президент Арцаха вместе с подразделениями специального назначения отправляется на передовую

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян отправляется на передовую, чтобы внести в сражения и свою частичку. Как сообщает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Генералы, офицеры, сержанты, солдаты, преданные добровольцы, соратники Армянской Армии, достойной славы и гордости, на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с разной интенсивностью идут тяжелые бои. Обстрелу подверглись гражданские населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Нация и Родина в опасности. Право жить свободно, независимо и достойно на собственной земле, освобожденной ценой крови наших храбрых армян, находится под угрозой. Поэтому я сейчас вместе со спецназом иду на передовую, чтобы и самому сражаться, потому что на передовой я буду нужнее, чем в тылу”, - написал Арутюнян.

Он призвал всех целиком и полностью отстаивать неотъемлемое право армян жить на своей Родине без какой-либо опасности выживания. Он подчеркнул, что это священная Отечественная война, в которой армянская сторона должна выиграть при максимальном участии и самоотверженности каждого. “Я верю в Ваш отважных дух, в мощь Ваших рук. Будем достойны наших Великих Предков, всех тех, кто жертвовал своей жизнью в Сардарапате, в Великой Отечественной войне, в Арцахской освободительной войне, в войне апреля 2016 года, в боях июля 2020 года, чтобы каждое утро наших матерей, сестер и детей наступало с миром, чтобы их улыбки были наполнены достоинством и гордостью. Так будем же ответственными перед нашим нынешними и будущими поколениями, и не допустим, чтобы наш вечный враг совершил еще один геноцид. Чтобы ятаган вновь не навис бы над нашим существованием и достоинством, чтобы дать возможность и право нашим будущим поколениям вечно жить на собственной земле и созидать собственные ценности”, - написал президент Республики Арцах.

Он напомнил, что армянский народ добился многих побед, создав организованную и боеспособную армию, самую мощную и победоносную армию в регионе. Сегодня Армянская Армия является живым воплощением и стержнем национального единства.

Пришло время вновь стать сильной и мощной Армией, духовной защитой Родины, которая сломит все внешние бури и силы, разобьет их и отбросит назад.

“Я уверен, что Вы тоже разделяете мои опасения и убеждения, что Вы тоже верите в национальные и общечеловеческие ценности, ради которых мы должны быть непоколебимы и несокрушимы. Это наша последняя битва, в которой мы все вместе обязательно победим!

Я с Вами до самой ПОБЕДЫ. К оружию!

Честь имеем!”, - заключил Араик Арутюнян.