Стала известна заявка сборной Армении до 21 года на матч со Швецией
Сборная Армении (до 21 года) 5 октября приступит к подготовке к отборочному матчу Евро-2021 против Швеции (до 21 года). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, главный тренер команды Антонио Флорес пригласил к участию в сборах следующих игроков:
Вратари:
Севак Асланян – «Пюник»
Арман Нерсесян - ЦСКА
Вардан Шаатуни - «Арарат-Армения»
Защитники:
Артур Даниелян - «Арарат-Армения»
Альберт Хачумян - «Арарат-Армения»
Юрий Магакян - «Арарат»
Оганес Назарян - «Ширак»
Ваге Мурадян - «Арарат»
Карен Оганесян - «Алашкерт»
Арсен Садоян - «Ширак»
Полузащитники:
Оганес Арутюнян - «Арарат-Армения»
Нарек Агасарян - ЦСКА
Сергей Мкртчян - ЦСКА
Нарек Григорян - ЦСКА
Жирайр Шагоян - ЦСКА
Армен Наапетян – «Пюник»
Карен Мелконян - «Урарту»
Петрос Афаджанян - «Ширак»
Эрик Варданян - «Ширак»
Эдгар Мовсесян - «Ван»
Геворг Тарахчян - «Урарту»
Нападающие:
Лева Мрьян – «Ширак»
Левон Варданян - «Пюник»
Абраам Португалян - «Урарту».
Следует добавить, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, матч Швеция - Армения состоится на нейтральном поле, в польском городе Люблин.
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