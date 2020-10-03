Стала известна заявка сборной Армении до 21 года на матч со Швецией

Сборная Армении (до 21 года) 5 октября приступит к подготовке к отборочному матчу Евро-2021 против Швеции (до 21 года). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, главный тренер команды Антонио Флорес пригласил к участию в сборах следующих игроков:

Вратари:

Севак Асланян – «Пюник»

Арман Нерсесян - ЦСКА

Вардан Шаатуни - «Арарат-Армения»

Защитники:

Артур Даниелян - «Арарат-Армения»

Альберт Хачумян - «Арарат-Армения»

Юрий Магакян - «Арарат»

Оганес Назарян - «Ширак»

Ваге Мурадян - «Арарат»

Карен Оганесян - «Алашкерт»

Арсен Садоян - «Ширак»

Полузащитники:

Оганес Арутюнян - «Арарат-Армения»

Нарек Агасарян - ЦСКА

Сергей Мкртчян - ЦСКА

Нарек Григорян - ЦСКА

Жирайр Шагоян - ЦСКА

Армен Наапетян – «Пюник»

Карен Мелконян - «Урарту»

Петрос Афаджанян - «Ширак»

Эрик Варданян - «Ширак»

Эдгар Мовсесян - «Ван»

Геворг Тарахчян - «Урарту»

Нападающие:

Лева Мрьян – «Ширак»

Левон Варданян - «Пюник»

Абраам Португалян - «Урарту».

Следует добавить, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, матч Швеция - Армения состоится на нейтральном поле, в польском городе Люблин.