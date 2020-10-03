Матч Армения - Албания пройдет без зрителей

Исходя из опыта матча за Суперкубок УЕФА, который прошел 24 сентября в Будапеште (Венгрия), Исполнительный комитет УЕФА решил разрешить частичное возвращение болельщиков (до 30% вместимости стадиона) на футбольные матчи. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, после 8-месячного отсутствия, вызванного пандемией коронавируса, теперь болельщики могут вернуться на стадионы, начиная с матчей Лиги Наций УЕФА, намеченных на следующую неделю.

Отмечается, что решение может вступить в силу только с разрешения органов местного самоуправления. Несмотря на решение исполкома УЕФА, с учетом военного положения в Республике Армения, а также ограничений, вызванных пандемией коронавируса, матч Армения - Албания пройдет на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване без зрителей.

Касательно матча третьего тура лиги «С» Лиги Наций УЕФА Армения – Грузия будет дополнительная информация.