Хоакин Капаррос объявил состав национальной сборной Армении

В октябре национальная сборная Армении проведет три матча. 7 октября в 17:00 на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится товарищеский матч Армения - Албания, а 11 октября в 20:00 на том же стадионе в рамках третьего тура лиги «С» Лиги Наций УЕФА пройдет поединок Армения - Грузия. И, наконец, 14 октября в 22:45 в матче 4-го тура Лиги Наций сборная Армении в гостях сразится с Эстонией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, к предстоящим матчам сборная Армении начнет готовится с 5 октября. Сборы пройдут в Техническом центре ФФА/Академии футбола.

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос для подготовки к предстоящим трем играм пригласил 30 футболистов. Впервые под знамена национальной сборной призваны вратарь «Пюника» Севак Асланян и полузащитник «Ноа» Юрий Гарегинян. Вновь получили вызов в национальную команду защитник «Вана» Андраник Восканян, защитник «Пюника» Алик Аракелян, полузащитник «Ноа» Беник Оганесян и полузащитник «Арарата» Карен Мурадян. К сборной присоединятся также Генрих Мхитарян и Геворг Казарян.

Вратари:

Давид Юрченко – «Шахтер» (Караганда, Казахстан)

Анатолий Айвазов - «Урарту»

Арсен Бегларян - «Урарту»

Севак Асланян – «Пюник».

Защитники:

Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)

Вараздат Ароян - без клуба

Андре Чалишир – «Гетеборг» (Швеция)

Сероб Григорян - «Пюник»

Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Андраник Восканян - «Ван»

Алик Аракелян – «Пюник».

Полузащитники:

Эдгар Бабаян - «Хобро» (Дания)

Генрих Мхитарян - «Рома» (Италия)

Геворг Казарян - АЕЛ (Лимассол, Кипр)

Аршак Корян – «Химки» (Россия)

Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)

Гегам Кадимян - «Неман» (Беларусь)

Тигран Барсегян - Астана (Казахстан)

Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Ангуло Вбеймар – «Гандзасар-Капан»

Артур Григорян - «Пюник»

Соломон Удо - «Ширак»

Карен Мурадян - «Арарат»

Юрий Гарегинян - «Ноа»

Беник Оганесян - «Ноа».

Нападающие:

Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия).

Саркис Адамян не приглашен в сборную, так как еще не до конца восстановился после травмы, а Норберто Бриаско Балекян, вернувшись в Аргентину после предыдущих матчей сборной Армении, две недели находился в карантине и долгое время не тренировался.

Добавим, что предыгровая тренировка сборной Албании, а также предматчевая пресс-конференция главного тренера команды и одного из игроков, пройдут в Албании, после чего вечером 6 октября албанцы прилетят в Ереван. Предматчевая пресс-конференция Хоакина Капарроса и одного из игроков состоится удаленно 6 октября в 16:15. Предматчевая тренировка сборной Армении пройдет 6 октября в 17:00 на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна.