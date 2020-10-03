Хоакин Капаррос объявил состав национальной сборной Армении
В октябре национальная сборная Армении проведет три матча. 7 октября в 17:00 на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится товарищеский матч Армения - Албания, а 11 октября в 20:00 на том же стадионе в рамках третьего тура лиги «С» Лиги Наций УЕФА пройдет поединок Армения - Грузия. И, наконец, 14 октября в 22:45 в матче 4-го тура Лиги Наций сборная Армении в гостях сразится с Эстонией.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, к предстоящим матчам сборная Армении начнет готовится с 5 октября. Сборы пройдут в Техническом центре ФФА/Академии футбола.
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос для подготовки к предстоящим трем играм пригласил 30 футболистов. Впервые под знамена национальной сборной призваны вратарь «Пюника» Севак Асланян и полузащитник «Ноа» Юрий Гарегинян. Вновь получили вызов в национальную команду защитник «Вана» Андраник Восканян, защитник «Пюника» Алик Аракелян, полузащитник «Ноа» Беник Оганесян и полузащитник «Арарата» Карен Мурадян. К сборной присоединятся также Генрих Мхитарян и Геворг Казарян.
Вратари:
Давид Юрченко – «Шахтер» (Караганда, Казахстан)
Анатолий Айвазов - «Урарту»
Арсен Бегларян - «Урарту»
Севак Асланян – «Пюник».
Защитники:
Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)
Вараздат Ароян - без клуба
Андре Чалишир – «Гетеборг» (Швеция)
Сероб Григорян - «Пюник»
Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Андраник Восканян - «Ван»
Алик Аракелян – «Пюник».
Полузащитники:
Эдгар Бабаян - «Хобро» (Дания)
Генрих Мхитарян - «Рома» (Италия)
Геворг Казарян - АЕЛ (Лимассол, Кипр)
Аршак Корян – «Химки» (Россия)
Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)
Гегам Кадимян - «Неман» (Беларусь)
Тигран Барсегян - Астана (Казахстан)
Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Ангуло Вбеймар – «Гандзасар-Капан»
Артур Григорян - «Пюник»
Соломон Удо - «Ширак»
Карен Мурадян - «Арарат»
Юрий Гарегинян - «Ноа»
Беник Оганесян - «Ноа».
Нападающие:
Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия).
Саркис Адамян не приглашен в сборную, так как еще не до конца восстановился после травмы, а Норберто Бриаско Балекян, вернувшись в Аргентину после предыдущих матчей сборной Армении, две недели находился в карантине и долгое время не тренировался.
Добавим, что предыгровая тренировка сборной Албании, а также предматчевая пресс-конференция главного тренера команды и одного из игроков, пройдут в Албании, после чего вечером 6 октября албанцы прилетят в Ереван. Предматчевая пресс-конференция Хоакина Капарроса и одного из игроков состоится удаленно 6 октября в 16:15. Предматчевая тренировка сборной Армении пройдет 6 октября в 17:00 на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен