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В случае непрекращения провокаций на востоке Средиземноморья ЕС против Турции введет санкции

В случае непрекращения провокаций на востоке Средиземноморья ЕС против Турции введет санкции

Европейский союз предупредил, что применит санкции против Турции, если она не прекратит провокации и давление в восточной части Средиземного моря. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на “Reuters”, об этом 2 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Мы хотим позитивных и конструктивных отношений с Турцией, это также должно исходить и из интересов Анкары. Но это будет лишь в том случае, если прекратятся провокации и давление. Поэтому мы ожидаем, что Турция отныне будет воздерживаться от односторонних действий”, - заявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в случае возобновления провокаций и давления со стороны Турции, ЕС использует все имеющиеся у нее инструменты и возможности.


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