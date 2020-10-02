МИД Арцаха выступил с заявлением относительно призыва государств-сопредседателей МГ ОБСЕ

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением относительно совместного призыва глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“Приветствуем совместное заявление президентов государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции с решительным осуждением эскалации насилия в зоне азербайджано-карабахского конфликта и призывом к незамедлительному прекращению боевых действий. Данное заявление лидеров трех стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН окончательно закрепило коллективную позицию международного сообщества о недопустимости применения силы, ранее выраженную всеми членами Совета Безопасности ООН, Генеральным Секретарем ООН, Генеральным секретарем Совета Европы, Действующим председателем ОБСЕ, главами государств и правительств Европейского союза.

Продолжая отвергать требования международного сообщества о восстановлении мира в регионе, Азербайджан и Турция все больше позиционируют себя в качестве стран-изгоев, демонстрируя открытое неприятие общепринятых правил и норм, по которым живёт цивилизованный мир.

Азербайджан и Турция не только упорствуют в своем нежелании следовать призывам международного сообщества о немедленном прекращении огня, но и последовательно и преднамеренно повышают интенсивность боевых действий. Армия обороны Арцаха, которая сегодня фактически сражается также с международным терроризмом, продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к прекращению боевых действия, тем самым внося свой вклад в международные усилия по восстановлению мира в регионе. Республика Арцах будет и впредь проводить ответственную политику в сфере безопасности, направленную на обеспечение и укрепление долгосрочного регионального мира и стабильности.

В то же время считаем, что в условиях, когда Азербайджан и Турция вступают в открытый военный союз с террористическими организациями, которые цивилизованным миром поставлены вне закона, императивно требуются коллективные меры всего международного сообщества, в том числе принудительного характера, для прекращения противоправных деяний Анкары и Баку, представляющих угрозу для всего мирового сообщества.

В этой связи вновь подчеркиваем, что международное признание независимости Республики Арцах позволит не только немедленно прекратить агрессию, но и исключит возможность ее повторения в будущем. Международное признание Республики Арцах является неизбежным и логическим результатом процесса урегулирования, что не ставится под сомнение международным сообществом, так как независимость Арцаха имеет прочные правовые, легитимные и справедливые основы. Чем скорее начнется процесс международного признания Республики Арцах, тем быстрее настанет долгожданный и прочный мир в регионе”․