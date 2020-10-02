Макрон новый метод возобновления переговоров: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, согласно которому провел успешный телефонный разговор с премьер-министром Армении о ситуации в Нагорном Карабахе и предложил новый метод возобновления переговоров в рамках сопредседательства Минской группы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

Макрон сказал, что работа должна начаться в пятницу вечером, так как он активизировал свои посреднические усилия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Он также повторил свой призыв к прекращению огня.