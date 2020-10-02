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Генсек ООН призывает к прекращению военных действий

Генсек ООН призывает к прекращению военных действий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убежден, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Как сообщает Арменпресс, об этом "Голосу Америки" сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Что касается напряженности на армяно-азербайджанской границе, генеральный секретарь ООН сказал, что он глубоко сожалеет о том, что стороны продолжают боевые действия, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, в том числе генсека ООН и сопредседателей ОБСЕ, к прекращению огня. Он призвал стороны прекратить все боевые действия.

По словам спикера, генсек убежден, что у конфликта нет военного решения. Он подчеркнул, что продолжение военных действий только усугубит человеческие страдания, а диалог - единственный путь к прочному урегулированию конфликта.

Генеральный секретарь также подтвердил заявление верховного комиссара Бачелет от 29 сентября, в котором она призвала все стороны соблюдать международные нормы в области прав человека и гуманитарного права. Генеральный секретарь напомнил лидерам обеих сторон, что инфраструктура гражданского населения должна быть постоянно защищена.


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