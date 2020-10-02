Население из Степанакерта не эвакуировано: госминистр Арцаха

Государственный министр Республики Арцах, начальник оперативного штаба Григорий Мартиросян заявил, что население из Степанакерта не эвакуировано. Как сообщает Арменпресс, Мартиросян сказал об этом, отвечая на вопрос, было ли эвакуировано мирное население из Степанакерта.

«Эвакуированы жители некоторых приграничных сел, которые находятся в нескольких километрах от границы. Город Степанакерт не эвакуируется, такое решение будет принято только по основательным причинам», - подчеркнул Мартиросян.