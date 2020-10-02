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Откроется горячая линия для предоставления информации по вопросам въезда-выезда Армения-Арцах

Откроется горячая линия для предоставления информации по вопросам въезда-выезда Армения-Арцах

Правительство Арцаха откроет горячую линию, чтобы отвечать на вопросы о выезде и въезде Армения-Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 октября заявил госминистр Арцаха, начальник оперативного штаба Григорий Мартиросян.

«Завтра мы откроем горячую линию, по которой будут даны ответы на вопросы, связанные с выездом и въездом граждан из Арцаха в Армению. Все наши соотечественники, у которых есть вопросы о въезде и выезде, могут получить ответы на эти вопросы по горячей линии», - сказал Мартиросян.


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