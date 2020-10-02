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Глава МИД Армении провел телефонный разговор с итальянским коллегой

Глава МИД Армении провел телефонный разговор с итальянским коллегой

2-ого октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян представил собеседнику сложившуюся в результате азербайджанской агрессии ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, которая сопровождается преднамеренным таргетированием гражданского населения и инфраструктуры Армении и Арцаха с применением тяжелой артиллерии и военной авиации со стороны Азербайджана.

Министр Мнацаканян выразил строгую озабоченность в связи с непосредственным участием в боевых действиях Турции и спонсируемых ею иностранных вооруженных террористов.

Обе стороны подчеркнули необходимость предпринятия шагов, направленных на незамедлительное прекращение боевых действий.


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