Арцах имеет возможность обеспечить все население убежищем: госминистр

Арцах имеет возможность обеспечить все население убежищем, а при необходимости, дополнительными ресурсами. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 октября заявил госминистр Республики Арцах, начальник Оперативного штаба Григорий Мартиросян.

«Этот процесс, например, в Степанакерте, координирует оперативный штаб мэрии в рамках быстрого реагирования», - сказал Григорян.