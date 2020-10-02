Арцах имеет возможность обеспечить все население убежищем: госминистр
Арцах имеет возможность обеспечить все население убежищем, а при необходимости, дополнительными ресурсами. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 октября заявил госминистр Республики Арцах, начальник Оперативного штаба Григорий Мартиросян.
«Этот процесс, например, в Степанакерте, координирует оперативный штаб мэрии в рамках быстрого реагирования», - сказал Григорян.
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