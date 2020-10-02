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АО Арцаха опровергает дезинформацию о взятии военного флага у одной из воинских частей

АО Арцаха опровергает дезинформацию о взятии военного флага у одной из воинских частей

Армия обороны Арцаха опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию. Как сообщает Арменпресс, на странице АО Арцаха в Facebook говорится:

“Распространенные в азербайджанских СМИ фотографии, на которых запечатлен якобы конфискованный военный флаг у одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, являются абсолютной дезинформацией в результате уловки. Боевое знамя указанной воинской части находится в период боевых действий, под надежной охраной, и подталкивает личный состав на новые подвиги”.


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