АО Арцаха опровергает дезинформацию о взятии военного флага у одной из воинских частей

Армия обороны Арцаха опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию. Как сообщает Арменпресс, на странице АО Арцаха в Facebook говорится:

“Распространенные в азербайджанских СМИ фотографии, на которых запечатлен якобы конфискованный военный флаг у одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, являются абсолютной дезинформацией в результате уловки. Боевое знамя указанной воинской части находится в период боевых действий, под надежной охраной, и подталкивает личный состав на новые подвиги”.